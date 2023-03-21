Счетная палата назвала госдолг российских регионов

Счетная палата: госдолг регионов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей

Счетная палата России назвала сумму государственного долга регионов РФ на начало 2022 года. По результатам проверки использования кредитов федерального бюджета, предоставленных семи субъектам в 2017-2021 годах, он составил 2,5 триллиона рублей. Данные приводит РИА Новости.

Отмечается, что в сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 5,2 процента. Основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа попавших под проверку регионов наибольший рост долга отмечен в Санкт-Петербурге — в 6,2 раза, Московской области — в 2,7 раза и Свердловской области — на 37,8 процента.

В Новгородской области, республиках Татарстан и Саха (Якутия) увеличение долга составило от 1,5 до 11,1 процента. Как сказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, при этом в Иркутской области госдолг уменьшился на 24 процента.

Отмечается, что регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долговых обязательств и оплату текущих расходов. При этом доля бюджетных кредитов, направленных на инвестиционные цели, была крайне незначительной.

Ранее сообщалось, что Счетная палата увидела риски для бюджета в долгах российских компаний. По оценке ведомства, доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга страны в июле составляла почти 90 процентов.

11 марта бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, покидая свою должность, дал рекомендации относительно подходящих для этой роли кандидатов. Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября 2022 года. 9 декабря он начал работать в компании «Яндекс». Позднее Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию.