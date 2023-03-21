Умерла вдохновившая Дэвида Копперфильда стать иллюзионистом 100-летняя фокусница

Las Vegas Review-Journal: в США в возрасте 100 лет скончалась фокусница Глория Деа

Американская фокусница и актриса Глория Мецнер, более известная под сценическим псевдонимом Глория Деа, скончалась в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Бет Боус, сиделка Деа, рассказала, что она умерла от ишемической болезни сердца в субботу, 18 марта, в хосписе недалеко от своего дома в Лас-Вегасе. Покойная была единственным ребенком в семье и не имела близких родственников.

Деа родилась 25 августа 1922 года в городе Окленд, штат Калифорния, и уже в четыре года стала выполнять магические трюки. Отмечается, что фокусам женщину научил ее отец, который подрабатывал иллюзионистом под сценическим псевдонимом Великий Лео. Когда Деа было 11 лет, она стала самой молодой из членов «Ассоциации иллюзионистов Тихоокеанского побережья», а в 1941 году первой в мире выступила со сценической программой на центральной улице Лас-Вегаса, Лас-Вегас-Стрип. Женщина также вдохновила множество людей стать иллюзионистами, в их числе известный своими зрелищными фокусами Дэвид Копперфильд.

«Глория была удивительной. Она была очаровательной, забавной и интересной. А в Лас-Вегасе, когда она была молодой фокусницей, она положила всему этому начало. Для меня было честью знать ее», — утверждает Копперфильд.

С середины 1940-х до конца 1950-х годов Деа снималась в голливудских фильмах, а затем покинула индустрию развлечений и начала работать в страховой компании. Позже она стала продавать новые и подержанные автомобили, а в 1980-м году переехала в Лас-Вегас, где долгое время жила с третьим супругом, который скончался в 2022 году.

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