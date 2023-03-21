Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Игрок «Питтсбурга» Малкин поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин улучшил свою позицию в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте Quant Hockey.

Во встрече с «Оттава Сенаторс» (2:1) 36-летний форвард набрал 1219-е очко (468 голов и 751 передача) в 1051-м матче в лиге. Это позволило россиянину подняться на 44-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ и сравняться по этому показателю с десятикратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» Жаном Беливо. Канадец достиг отметки в 1219 очков (507 заброшенных шайб и 712 пасов) за 1125 игр.

10 марта Малкин установил клубный рекорд «Питтсбурга» в НХЛ. В первом периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) он получил двухминутное удаление. Таким образом, на счету россиянина оказалось 1050 штрафных минут в составе «Питтсбурга», что сделало его рекордсменом клуба по их количеству.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.