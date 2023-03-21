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20:27, 21 марта 2023Бывший СССР

В Генштабе ВСУ рассказали о модернизации советских пушек

Генштаб ВСУ: Украина модернизирует советские пушки для покрытия нехватки 2 тысяч орудий

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Баранов рассказал о модернизации советских пушек. По его словам, украинские специалисты занимаются усовершенствованием старых образцов техники, чтобы покрыть нехватку 2000 артиллерийских орудий. Его слова приводит УНН.

«Смысл в этом есть, потому что это экономия средств нашего бюджета (...) Новое вооружение стоит много. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки до таких технических характеристик, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров», — заявил Баранов.

Ранее во вторник, 21 марта, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран Евросоюза подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов.

Помимо этого, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС уже перевели Киеву транш в 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

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Варвара Кошечкина
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