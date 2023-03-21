Эксплуатант РД-180 обвинил Россию в дефиците ракет для запуска спутников

Глава ULA: уход России с мирового рынка запусков создал дефицит ракет

Мировому рынку не хватает ракет для запуска спутников. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на руководителей американских космических компаний.

Как заявил исполнительный директор Relativity Тим Эллис, речь идет о периоде между 2024 и 2027 годами, когда, в частности, планируется выведение космических аппаратов группировки Amazon Kuiper.

С аналогичной точкой зрения выступил исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) — эксплуатанта двигателей РД-180 — Тори Бруно, который обвинил в дефиците ракет Россию в связи с ее уходом с мирового рынка пусковых услуг. «Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей», — сказал глава альянса.

По оценке Бруно, ситуация с нехваткой ракет уже началась и продлится около десяти лет. Глава ULA добавил, что успешная сертификация ракеты Vulcan Centaur, на которой работают в альянсе, позволит запускать ее каждые две недели.

Комментируя эти мнения, в компании SpaceX, располагающей многоразовыми ракетами Falcon 9, заявили, что готовы нарастить ежегодное число запусков с планируемых 100 до 200.

В январе ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде для своего первого запуска, намеченного на май. Носитель заменит ракету Atlas 5.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратил продажу тяжелых носителей Atlas 5 и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.