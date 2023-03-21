Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 21 марта 2023Наука и техника

Эксплуатант РД-180 обвинил Россию в дефиците ракет для запуска спутников

Глава ULA: уход России с мирового рынка запусков создал дефицит ракет

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Мировому рынку не хватает ракет для запуска спутников. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на руководителей американских космических компаний.

Как заявил исполнительный директор Relativity Тим Эллис, речь идет о периоде между 2024 и 2027 годами, когда, в частности, планируется выведение космических аппаратов группировки Amazon Kuiper.

С аналогичной точкой зрения выступил исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) — эксплуатанта двигателей РД-180 — Тори Бруно, который обвинил в дефиците ракет Россию в связи с ее уходом с мирового рынка пусковых услуг. «Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей», — сказал глава альянса.

По оценке Бруно, ситуация с нехваткой ракет уже началась и продлится около десяти лет. Глава ULA добавил, что успешная сертификация ракеты Vulcan Centaur, на которой работают в альянсе, позволит запускать ее каждые две недели.

Комментируя эти мнения, в компании SpaceX, располагающей многоразовыми ракетами Falcon 9, заявили, что готовы нарастить ежегодное число запусков с планируемых 100 до 200.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В январе ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде для своего первого запуска, намеченного на май. Носитель заменит ракету Atlas 5.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратил продажу тяжелых носителей Atlas 5 и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили
Мясников предупредил об опасности для здоровья одного вида сока
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского конфликта
Председатель КНР подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
В Крыму опровергли повреждение железной дороги после атаки дронов на Джанкой
Анонсирована встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Иран понадеялся на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.