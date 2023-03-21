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12:00, 21 марта 2023Россия

В России отреагировали на атаку беспилотников на Крым

Депутат Чепа счел необходимыми наступательные меры после атаки беспилотников на Джанкой

Фото: Telegram-канал Baza

Россия должна предпринимать соответствующие меры наступательного характера в связи с атакой беспилотников на Джанкой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Очевидно, это надо воспринимать как прогнозируемые военные действия. Мы понимаем, что американцы поставляют все больше и больше новой техники, и это будет продолжаться. Мы должны предпринимать соответствующие меры наступательного характера», — высказался парламентарий.

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Один из дронов сбили над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. Он не уточнял, сколько конкретно БПЛА атаковали полуостров.

В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера. По словам главы администрации города Игоря Ивина, все поврежденные объекты находятся на контроле, созданы рабочие группы по выявлению ущерба от произошедшего. В сети также появились кадры с последствиями падения беспилотных летательных аппаратов на дома жителей крымского Джанкоя.

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Варвара Кошечкина
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