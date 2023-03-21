Последствия падения беспилотников на дома жителей Джанкоя показали на видео

В сети появились кадры последствий падения беспилотников на дома жителей Джанкоя

В сети появились кадры с последствиями падения беспилотных летательных аппаратов на дома жителей крымского Джанкоя. Их публикует «Вести Крым» в Telegram-канале.

На видеозаписи показан дом, у которого разрушены крыша, двери и часть стен. На территории жилого частного дома, судя по кадрам, лежат обломки дрона. В другом доме повреждены окна и фасад здания, вокруг разбросаны обломки.

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта. Тогда глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое. Обломки БПЛА нашли на двух улицах, уточнял глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. В пострадавшем от атаки БПЛА техникуме Джанкоя приостановили занятия, студентов эвакуировали.