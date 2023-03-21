Байден назвал приоритетной задачей освобождение всех пленных американцев

Президент Байден назвал своим приоритетом возвращение на родину всех пленных американцев

Комментируя новость об освобождении из плена похищенного шесть лет назад в Нигере гуманитарного работника Джеймса Вудке, президент США Джо Байден заявил, что считает своим приоритетом возвращение на родину всех плененных американцев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы по-прежнему сохраняем надежды на (освобождение) американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых по всему миру», — сказал Байден. Также американский лидер выразил признательность правительству Нигера за помощь в освобождении Вудке.

Вудке был похищен возле своего дома в городе Тахуа в Нигере в октябре 2016 года. Предположительно, это было сделано джихадистами. При нападении был застрелен его охранник.

Ранее жена освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута Алла рассказала «Ленте.ру», что в России ведется работа по созданию координационного центра поддержки осужденных за границей соотечественников. Данная инициатива была выдвинута со стороны партии ЛДПР.