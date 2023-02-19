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13:24, 19 февраля 2023Россия

Бут сообщила о работе по созданию центра поддержки осужденных за рубежом россиян

Алла Бут сообщила о работе по созданию центра поддержки осужденных за границей россиян

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

В России ведется работа по созданию координационного центра поддержки осужденных за границей соотечественников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила жена освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута Алла.

«Со стороны партии ЛДПР была выдвинута инициатива о создании координационного центра, который бы оперативно владел всей информацией о тех делах, которые происходят на территории США и на территории других стран», — рассказала Алла Бут.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что с такой идеей на одном из заседаний партии выступил ее супруг — Виктор Бут.

Инициатива была принята с воодушевлением. Сейчас со стороны партии ведется работа по созданию такого координационного центра. Мы уверены, что Виктор примет активное участие в работе центра

Алла Бутжена Виктора Бута

«У нас огромное количество людей, которые нуждаются в помощи такого центра, который мог бы посодействовать юридической защитой — посоветовать адвокатов, которые уже имеют опыт защиты российских граждан по данным делам», — заявила Алла Бут.

Также она отметила, что в России очень много правозащитных организаций, которые, к сожалению, работают достаточно местечково и ничем серьезным помочь не могут.

«Поэтому нужно создавать крупный координационный центр и собирать сильную команду профессионалов. Чтобы они владели международным правом и другими механизмами, которые можно было бы использовать для решения проблем, связанных с арестами, судами, обвинениями российских граждан и даже с отбыванием срока. Отбывая срок, у человека возникает очень много проблем и со здоровьем, и с материальной помощью, и с поддержкой семей», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Я думаю, что как только инициатива будет одобрена, координационный центр должен заработать

Алла Бутжена Виктора Бута
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Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Алена Шевченко
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