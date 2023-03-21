Член правления «Мемориала» стал фигурантом дела о дискредитации ВС России

Члена правления «Мемориала» Орлова заподозрили в дискредитации Российской армии

Члена правления общества «Мемориал» (признано в России иноагентом) Олега Орлова заподозрили в дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ.

Ранее стало известно об обысках у сотрудников «Мемориала» в Москве. Они проходят по делу о «реабилитации нацизма». «По множеству адресов сотрудников «Мемориала» в Москве пришли с обыском. Вызваны адвокаты», — говорится в сообщении организации.

Обыски в том числе прошли у Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления Яна Рачинского.