57-летняя блогерша примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков

57-летняя блогерша Рения Джаз примерила черный бюстгальтер и восхитила подписчиков

Блогерша пожилого возраста Рения Джаз примерила откровенный наряд на камеру и восхитила подписчиков своим моложавым внешним видом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 38,1 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 57-летняя инфлюэнсерша с никнеймом venswifestyle примерила черный кружевной бюстгальтер и серую клетчатую юбку длины миди. Помимо этого, женщина надела кардиган в тон и застегнула на талии широкий ремень. Свой образ Джаз дополнила макияжем в нейтральных оттенках, а волосы уложила в легкие локоны.

Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях под публикацией. «Вы потрясающая», «В этом наряде выглядите еще лучше!», «Никогда бы не догадалась, что вам уже за 50», — заявили они.

В феврале французская актриса Филиппин Леруа-Болье показала фигуру в откровенных нарядах на съемке для журнала The Sunday Times Style. На обложке издания 60-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» была запечатлена сидящей на стуле. Она была в черной юбке длины мини и кожаном корсете, обнажающем плечи.