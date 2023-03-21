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08:12, 21 марта 2023Ценности

57-летняя блогерша примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков

57-летняя блогерша Рения Джаз примерила черный бюстгальтер и восхитила подписчиков

Фото: @venswifestyle / TikTok.com

Блогерша пожилого возраста Рения Джаз примерила откровенный наряд на камеру и восхитила подписчиков своим моложавым внешним видом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 38,1 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 57-летняя инфлюэнсерша с никнеймом venswifestyle примерила черный кружевной бюстгальтер и серую клетчатую юбку длины миди. Помимо этого, женщина надела кардиган в тон и застегнула на талии широкий ремень. Свой образ Джаз дополнила макияжем в нейтральных оттенках, а волосы уложила в легкие локоны.

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Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях под публикацией. «Вы потрясающая», «В этом наряде выглядите еще лучше!», «Никогда бы не догадалась, что вам уже за 50», — заявили они.

В феврале французская актриса Филиппин Леруа-Болье показала фигуру в откровенных нарядах на съемке для журнала The Sunday Times Style. На обложке издания 60-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» была запечатлена сидящей на стуле. Она была в черной юбке длины мини и кожаном корсете, обнажающем плечи.

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Екатерина Ештокина
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