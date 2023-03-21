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19:07, 21 марта 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в ЮАР после решения об «аресте»

Песков не прокомментировал возможность Путина поехать в ЮАР после решения о его «аресте»

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Кремле не комментируют, сможет ли президент России Владимир Путин поехать в ЮАР на саммит БРИКС после решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» главы государства. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока не принимались такие решения», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Южноафриканской Республики Винсент Магвенья прокомментировал решение МУС об «аресте» Путина. Он заявил, что страна осознает юридические обязательства при визите российского лидера на саммит БРИКС.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и Марии Львовой-Беловой, занимающей пост уполномоченного при президенте по правам ребенка.

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Варвара Кошечкина
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