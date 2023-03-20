В ЮАР прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина

В ЮАР заявили, что осознают юридические обязательства перед МУС при визите Путина на БРИКС

Пресс-секретарь президента Южноафриканской республики (ЮАР) Винсент Магвенья прокомментировали решение Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» президента России Владимира Путина. Он заявил, что страна осознает юридические обязательства при визите российского лидера на саммит БРИКС, передает Reuters.

«Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами», — подчеркнул чиновник.

Магвенья добавил, что ЮАР сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине мирным путем.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и Марии Львовой-Беловой, занимающей пост уполномоченного при президенте по правам ребенка. Позднее в российском МИД напомнили, что решения этой инстанции «не имеют никакого значения» для страны.