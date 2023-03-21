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18:22, 21 марта 2023Россия

Transparеncy International включили в перечень нежелательных организаций

Минюст включил Transparеncy International в перечень нежелательных организаций в России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparеncy International включена в перечень нежелательных в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Transparency International — организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру. Была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке Петером Айгеном в Берлине. Главный офис находится в Берлине. В начале марта 2023 года Генпрокуратура России признала в стране нежелательной деятельность Transparency International.

«Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией. Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

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Никита Абрамов
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