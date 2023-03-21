Восемь паломников увидели крокодила и утонули от страха

Times of India: восемь паломников запаниковали при виде крокодила и утонули в реке

Восемь паломников погибли после того, как запаниковали при виде крокодила во время перехода через реку Чамбал в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Times of India.

Две семьи из деревни близ города Шивпури отправились в храм Кайла Деви, расположенный на расстоянии 350 километров в штате Раджастхан. Чтобы сократить путь вдвое, они решили перейти вброд реку Чамбал, которая является естественной границей между штатами. Из-за недавних дождей течение было особенно бурным, но паломники сцепились руками и двинулись к противоположному берегу.

По словам очевидцев, когда участники группы добрались до середины реки, на них неожиданно напал крокодил. Страх вынудил их расцепить руки и броситься врассыпную. Поодиночке путники не могли противостоять течению, поэтому их смыла река.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и спасатели. На данный момент найдены тела трех человек, поиски остальных пяти пропавших продолжаются. Из 17 паломников, которые отправились в путь, выжили только девять человек. Большинство пропавших без вести — женщины и дети.

В реке Чамбал обитают сотни крокодилов. Этот водоем считается опасным местом, но пилигримы не знали об этом.

Ранее сообщалось, что спасатели в провинции Пхитсанулок, Таиланд, вызволили буддистского монаха-пилигрима, который ушел медитировать в пещеру и несколько дней не мог из нее выбраться. На провинцию обрушился мощный ливень, который затопил часть пещеры, где он находился.