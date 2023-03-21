Армия России уничтожила до 95 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: на краснолиманском направлении уничтожено до 95 солдат и артиллерия ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 95 солдат на краснолиманском направлении, а также артиллерийские орудия и бронетехнику. Об этом во вторник, 21 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По местам сосредоточения ВСУ отработали артиллеристы и расчеты тяжелых огнеметных систем Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации. Они нанесли поражение украинским войскам на территории Донецкой и Луганской народных республик, указали в Минобороны.

Помимо живой силы, российская армия поразила две бронемашины противника, а также самоходные гаубицы Д-20 и Д-30.

Также за прошедшие сутки ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой народной республикой, добавили в военном ведомстве.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.