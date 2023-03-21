Бывший президент Польши призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Бывший президент Польши Квасьневский призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Надежды на завершение конфликта на Украине в 2023 году довольно ограничены. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский, передает РИА Новости.

Политик призвал готовиться к затяжному противостоянию и «ограниченной безопасности». «Пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО заявили, что ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. По словам источника, поставляемые в настоящее время Западом оружие и техника будут использованы уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины. Киев вместе с союзниками «готовится к весеннему или летнему наступлению», целью которого является прорыв сухопутного моста в Крым.