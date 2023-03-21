Протезирование зубов сократило риск снижения когнитивных функций

Medical Xpress: несъемные зубные протезы сократили риск снижения когнитивных способностей

Ученые из Бостонского университета выявили, что своевременное протезирование зубов сокращает риск снижения когнитивных функций. Выводы работы были озвучены на ежегодном на собрании и выставке AADOCR и CADR, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

В процессе исследования были рассмотрены данные 577 мужчин в среднем возрасте около 68 лет. У испытуемых регистрировали состояние зубов и тип имплантатов, если таковые имелись, на протяжении каждых трех лет в период с 1969 по 2001 год. Также у них изучили эффективность жевательного процесса, который оценивался с помощью пережевывания моркови. Кроме того, участников попросили пройти специальные тесты на когнитивные способности (до четырех раз для каждого человека). Результаты были скорректированы с учетом полученного образования подопытных, факта использования лекарств от эпилепсии, состояния и вида имплантов, возраста, курения и болезней сердца.

29 процентов испытуемых не потеряли зубы за время наблюдения, у 34 процентов выпали зубы, которые не были затем восстановлены, 13 процентов заменили отсутствующие зубы несъемными протезами, а 25 заменили съемными. Несъемные протезы показали корреляцию с повышенной вероятностью ухудшения когнитивных функций, в свою очередь съемные импланты были связаны с более высоким риском.

При этом не было выявлено взаимосвязи потери зуба без процедуры протезирования со значительным угнетением умственных функций. Зато у испытуемых с новыми несъемными протезами зарегистрировали снижение эффективности пережевывания на шесть процентов по сравнению с девятью, десятью и 13 процентами у мужчин без потери зубов, со съемными протезами и с потерей зубов без каких либо процедур, соответственно.

Ранее сотрудники Нью-Йоркского университета выявили связь между диабетом, потерей зубов и когнитивными способностями. Они пришли к выводу, что своевременное стоматологическое лечение, а также контроль диабета помогают сократить риск болезни Альцгеймера.