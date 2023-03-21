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23:22, 21 марта 2023Мир

Более 850 человек задержали во Франции на митингах против пенсионной реформы

BFMTV: более 850 человек задержали во Франции на митингах против пенсионной реформы
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции полицейские задержали 855 человек на митингах против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, передает BFMTV.

«С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 — в Париже. 843 человека были помещены под стражу», — заявил Дарманен.

11 марта сообщалось, что в Париже на акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения демонстрантов с полицией, правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.

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Юлия Мискевич
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