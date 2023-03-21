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14:46, 21 марта 2023Ценности

Стилист Рогов показал лицо после пластической операции

Стилист Александр Рогов показал лицо после блефаропластики у хирурга Георгия Чемянова

Фото: Telegram-канал ROGOV

Российский стилист Александр Рогов показал лицо после пластической операции. Соответствующими кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

41-летний мужчина признался, что решился на блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру») у хирурга Георгия Чемянова. Помимо этого, Рогов опубликовал ряд фотографий, на которых можно отследить этапы реабилитации после хирургического вмешательства. «Эту операцию я сделал в декабре прошлого года, но девять лет назад я уже проходил через более легкую версию блефаропластики», — уточнил он.

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Так, на размещенных снимках видно, что на лице стилиста многочисленные отеки, покраснения и синяки под глазами. «Первые две недели самые сложные, но потом все максимально легко проходит», — рассказал Рогов.

Ранее в марте популярная визажистка Гоар Аветисян показала тело после операции по уменьшению груди. Знаменитость пожаловалась, что один из швов заживает медленнее других. По ее словам, на третий день после операции ареола начала темнеть и даже спустя 13 дней она выглядит как рана.

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Екатерина Ештокина
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