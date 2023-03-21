Стилист Рогов показал лицо после пластической операции

Стилист Александр Рогов показал лицо после блефаропластики у хирурга Георгия Чемянова

Российский стилист Александр Рогов показал лицо после пластической операции. Соответствующими кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

41-летний мужчина признался, что решился на блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру») у хирурга Георгия Чемянова. Помимо этого, Рогов опубликовал ряд фотографий, на которых можно отследить этапы реабилитации после хирургического вмешательства. «Эту операцию я сделал в декабре прошлого года, но девять лет назад я уже проходил через более легкую версию блефаропластики», — уточнил он.

Так, на размещенных снимках видно, что на лице стилиста многочисленные отеки, покраснения и синяки под глазами. «Первые две недели самые сложные, но потом все максимально легко проходит», — рассказал Рогов.

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