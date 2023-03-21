Гоар Аветисян показала тело после пластической операции

Визажистка Гоар Аветисян показала тело после уменьшения груди у хирурга Тимура Хайдарова

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала тело после очередной пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 29-летняя блогерша решилась на уменьшение груди у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Сначала инфлюэнсер разместила старое фото, на котором она позирует в облегающем костюме в профиль, после чего опубликовала кадр уже после хирургического вмешательства. «Обратите внимание именно на бюст, разве так не лучше?» — поинтересовалась она у фанатов.

Плюс ко всему знаменитость пожаловалась, что один из швов заживает медленнее других. По ее словам, на третий день после операции ареола начала темнеть, и даже спустя 13 дней она выглядит как рана. В то же время врач Аветисян заверил, что долгое восстановление — это не повод для беспокойства.

В сентябре 2022 года Гоар Аветисян раскритиковали в сети за продажу программы по похудению после пережитых пластических операций. Тогда бизнесвумен объявила о запуске марафона, покупатели которого получат систему для избавления от лишних килограммов, включающую в себя диетические рецепты, калькулятор калорий, различные тренировки и другую информацию.