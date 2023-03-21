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14:24, 21 марта 2023Силовые структуры

Раскрыты обстоятельства гибели найденных с огнестрельными ранениями трех россиян

Житель Якутска застрелил экс-сожительницу и ее нового возлюбленного и покончил с собой
Начало событий в новости Трех россиян застрелили в квартире

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Раскрыты обстоятельства гибели трех жителей Якутска, чьи тела с огнестрельными ранениями были найдены в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

44-летний Константин пришел с охотничьим ружьем Benelli к бывшей 31-летней сожительнице Татьяне, которая уже проживала с новым возлюбленным — 24-летним Никитой. Он попытался вернуть Татьяну, однако разговор не получился, тогда Константин выстрелил в Никиту, а затем — в Татьяну.

Совершив двойное убийство, россиянин покончил с собой.

Ранее 21 марта сообщалось, что в квартире жилого дома в Якутске были обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. Прибывшие на место силовики установили личности погибших — двоих мужчин 24 и 44 лет и 31-летней женщины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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Любовь Ширижик
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