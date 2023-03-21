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09:13, 21 марта 2023Силовые структуры

Трех россиян застрелили в квартире

СКР возбудил дело после обнаружения тел трех человек с огнестрельными ранениями в Якутске

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Якутске обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

20 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении убитых в квартире жилого дома. Прибывшие на место силовики установили личности погибших: двух мужчин 24 и 44 лет и 31-летней женщины.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, следственная группа устанавливает причастных к преступлению и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника. Дело, по ходатайству обвиняемого, рассмотрят присяжные. Сам фигурант заявил, что не сожалеет о произошедшем. У супругов остались две несовершеннолетние дочери.

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Любовь Ширижик
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