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15:08, 21 марта 2023Бывший СССР

СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

«На этой должности он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоорганизацией (речь об АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — прим. «Ленты.ру»), а также способствует подключению электростанции к энергосистеме России», — заявили в СБУ.

Кроме того, Черничука обвиняют в участии в российских политических телепередачах.

В октябре 2022 года российская компания АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» получила право на использование атомной электростанции. Юрий Черничук занял должность директора 30 ноября. До этого он занимал должность главного инженера.

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Алевтина Запольская
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