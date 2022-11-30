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13:07, 30 ноября 2022Россия

Назначен новый директор Запорожской АЭС

Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер станции Черничук

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Первым заместителем генерального директора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — директором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) назначен Юрий Черничук. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

«В системе координат прежнего работодателя концерна НАЭК [Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом"] [Черничук] занимал позицию главного инженера», — уточнил Карчаа.

По его словам, весь управляющий состав станции сформирован из представителей прежнего коллектива, заключивших новый трудовой договор.

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В обращении к сотрудникам ЗАЭС Черничук указал, что согласился перейти на новую должность в интересах станции, ее коллектива и города Энергодар. Он отметил, что считает подобное решение «единственно возможным и правильным», а также подчеркнул, что «понимает все нюансы и осознает возможные последствия».

Кроме того, новый директор станции призвал решать вопрос будущего и безопасной эксплуатации объекта лишь путем мирных переговоров и цивилизованных решений, опираясь на принципы ядерной безопасности, общечеловеческой морали и осознавая ответственность.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что ЗАЭС надежно защищена от всех видов артиллерийского поражения. «Но это не значит, что защита абсолютна», — добавил Карчаа.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все страны мира использовать свое влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС украинской стороной.

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Варвара Кошечкина
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