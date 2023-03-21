В Финляндии заявили об угрозе нацбезопасности из-за помощи Украине

Финский депутат Рейонен заявила об угрозе нацбезопасности из-за поставок оружия Украине

Публичные сообщения о передаче Киеву военной техники могут представлять опасность для Финляндии, из-за того что такие действия могут быть интерпретированы как прямое участие в военном конфликте, заявила финский депутат Минна Рейонен. В своем обращении к правительству, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий раскритиковала действия премьер-министра страны Санны Марин, которая ранее публично сообщила о возможной передаче Киеву истребителей.

«Премьер-министр Санна Марин рассказала о передаче Украине финских истребителей. Об этой новости вскоре узнали на Украине и во многих других странах. Информация об общественных дебатах [относительно передачи Финляндией истребителей Киеву], видимо, быстро распространилась и в России. Обеспечение безопасности Финляндии имеет важное значение. Сдержанность и здравый смысл особенно важны в вопросах обороны» , — напомнила Рейонен, выразив недовольством тем, что премьер-министр делает подобные заявления в ситуации развивающегося конфликта на Украине.

Заявления [о передаче Киеву истребителей] премьер-министра [Санны Марин] стали неожиданностью для президента и министра обороны Минна Рейонен член парламента Финляндии

Она подчеркнула, что многие страны ЕС не передали Украине вооружение, опасаясь того, что Россия воспримет данные действия как прямое вовлечение в военный конфликт. В связи с этим парламентарий подчеркивает недопустимость подобных интерпретаций в условиях возможного обострения ситуации и призывает правительство быть последовательными в своей публичной позиции.

Так, Рейонен обращается к правительству с вопросом о том, как оно оценивает сделанное премьер-министром заявление о возможной передачи Киеву военной техники.

«Какие риски для Финляндии представляло заявление премьер-министра, когда передача истребителей Украине обсуждалась таким образом, что ни президент, ни другие заинтересованные стороны не знали об этом и как Финляндия пыталась исправить это [ситуацию] впоследствии?» — говорится в тексте обращения депутата.

11 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев заявила, что Хельсинки могут обсудить передачу Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

14 марта Марин сообщила, что «никто не обещал» Украине McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

«Никто никому Hornet не обещал. В Европе идет широкая дискуссия о поддержке противовоздушной обороны Украины, включая истребители», — сказала она.