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12:24, 14 марта 2023Мир

Финляндия отреклась от обещания поставить Украине истребители Hornet

Премьер Финляндии Марин: никто не обещал поставить Украине истребители Hornet

Фото: Matti Matikainen / Globallookpress.com

Правительство Финляндии должно быть готово к началу дискуссии о поддержке обороноспособности Украины и о возможной передаче ей истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, однако никто не обещал обеспечить такие поставки. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, ее цитирует РИА Новости.

«Никто никому Hornet не обещал. В Европе идет широкая дискуссия о поддержке противовоздушной обороны Украины, включая истребители», — отметила она, отрекшись от соответствующих обещаний.

Марин предложила обсудить, как Хельсинки могут внести «более весомый вклад в поддержку Украины».

Истребители поступили на вооружение Финляндии в 1995-м — 2000 годах. Согласно данным ВВС страны на 2018 год, у Хельсинки есть 62 Hornet. Пока никто из высокопоставленных финских чиновников не подтвердил возможность поставок Киеву таких самолетов.

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Виктория Кондратьева
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