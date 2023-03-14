Финляндия отреклась от обещания поставить Украине истребители Hornet

Премьер Финляндии Марин: никто не обещал поставить Украине истребители Hornet

Правительство Финляндии должно быть готово к началу дискуссии о поддержке обороноспособности Украины и о возможной передаче ей истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, однако никто не обещал обеспечить такие поставки. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, ее цитирует РИА Новости.

«Никто никому Hornet не обещал. В Европе идет широкая дискуссия о поддержке противовоздушной обороны Украины, включая истребители», — отметила она, отрекшись от соответствующих обещаний.

Марин предложила обсудить, как Хельсинки могут внести «более весомый вклад в поддержку Украины».

Истребители поступили на вооружение Финляндии в 1995-м — 2000 годах. Согласно данным ВВС страны на 2018 год, у Хельсинки есть 62 Hornet. Пока никто из высокопоставленных финских чиновников не подтвердил возможность поставок Киеву таких самолетов.