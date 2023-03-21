В России раскрыли особенности газового проекта с Китаем «Сила Сибири-2»

Депутат Селезнев: проект «Сила Сибири-2» существенно расширит возможности России на Восток

Газовый проект «Сила Сибири-2» существенно расширит возможности России на Восток, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыл особенности газового проекта России и Китая.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что к 2030 году объем поставок российского газа в Китай будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров. Кроме того, к названным объемам прибавится 100 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ).

Путин также рассказал, что Россия и Китай согласовали почти все детали газового проекта «Сила Сибири-2» через Монголию. По газопроводу в КНР будет прокачиваться 50 миллиардов кубометров газа из России.

«Сила Сибири-2» — это продуктивный и перспективный проект. Его необходимо реализовывать, потому что он существенно расширяет наши возможности на Восток Валерий Селезнев депутат Госдумы

«Если до этого у нас были те, кто высказывал сомнения о целесообразности реализации этого проекта, то сейчас очевидно, что не только "Сила Сибири-2" актуальна, но и "Сила Сибири-3"», — сообщил Селезнев.

Депутат отметил, что объем поставок, который может позволить себе реализация «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2» в совокупности, все равно не в состоянии заместить полностью выпадающий европейский экспорт. «Поэтому необходимо быстрее реализовывать такого рода проекты», — заключил он.

По итогам января текущего года Россия стала главным экспортером газа в Китай. В общей сложности за месяц Москва поставила в республику 2,7 миллиарда кубометров газа. На втором месте оказались Туркменистан и Катар (2,2 миллиарда кубометров), а на третьем — Австралия (1,9 миллиарда).

Ранее эксперты предупреждали, что работа российских газовых проектов, в том числе газопровода «Сила Сибири», может серьезно осложниться. Такие риски связаны с новыми санкциями США в отношении поставок газовых турбин в Россию. Местные производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно, отмечают участники рынка.