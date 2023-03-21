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10:47, 21 марта 2023Силовые структуры

Верховный суд России разъяснил ответственность за военные преступления

Верховный суд РФ: необоснованно призванные не могут обвиняться в военных преступлениях

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, в котором разъяснил практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

В документе указано, что необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы. Например, если россиянин был призван на военную службу, будучи негодным к ней по состоянию здоровья или имея отсрочку от призыва, то он не является субъектом преступления. В этом случае, отметил пленум, суд должен вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. Так, необоснованно привлеченный к военной службе не несет ответственность за самовольное оставление места службы.

Пленум отметил, что по уголовным делам о преступлениях против военной службы к уголовной ответственности могут привлекаться граждане, не являющиеся военнослужащими, и проходящие военные сборы. Речь идет о случаях, когда гражданское лицо совместно с военнослужащим непосредственно участвует в совершении преступления против военной службы.

Ранее в Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни. Сенатор Совфеда Андрей Клишас предложил желающим вернуть смертную казнь представить свой план.

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Любовь Ширижик
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