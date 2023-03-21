Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 21 марта 2023Силовые структуры

В Верховном суде России определили условия для оправдания дезертиров

Верховный суд России: дезертир подлежит оправданию из-за насилия со стороны сослуживцев
Начало событий в новости Верховный суд России разъяснил ответственность за военные преступления

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Верховный суд России определил условия, при которых военнослужащий должен быть оправдан за дезертирство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором разъяснили практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления.

В документе указано, что суды должны выносить оправдательные приговоры военнослужащим, совершившим дезертирство из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Таковыми могут являться тяжелая болезнь родственников либо факты насилия со стороны сослуживцев. Однако подобные уважительные причины могут быть приняты во внимание только единожды.

В проекте постановления указано, что практика распространяется на статьи Уголовного кодекса РФ 337 («Самовольное оставление места службы») и 338 («Дезертирство»).

Ранее сообщалось, что необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» под Брянском
При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек
Британский политик призвал Запад срочно снизить напряженность на Украине
На Украине заявили об отсутствии данных о поставках вооружения из Китая в Россию
Цены на электроэнергию в российском регионе выросли в полтора раза
Стало известно об ударе российских военных по позициям ВСУ под Херсоном
Опытный пилот дал советы пассажирам по спасению жизни в чрезвычайной ситуации
«ВКонтакте» установила новый рекорд
Военный эксперт назвал главный признак подготовки украинского наступления
Смартфоны популярного бренда оказались небезопасны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.