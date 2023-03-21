В Верховном суде России определили условия для оправдания дезертиров

Верховный суд России: дезертир подлежит оправданию из-за насилия со стороны сослуживцев

Верховный суд России определил условия, при которых военнослужащий должен быть оправдан за дезертирство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором разъяснили практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления.

В документе указано, что суды должны выносить оправдательные приговоры военнослужащим, совершившим дезертирство из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Таковыми могут являться тяжелая болезнь родственников либо факты насилия со стороны сослуживцев. Однако подобные уважительные причины могут быть приняты во внимание только единожды.

В проекте постановления указано, что практика распространяется на статьи Уголовного кодекса РФ 337 («Самовольное оставление места службы») и 338 («Дезертирство»).

Ранее сообщалось, что необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы.