Верховный суд России разъяснил основания считать сдачу в плен преступлением

Верховный суд России: сдача в плен при возможности сопротивления является преступлением

Верховный суд России разъяснил основания считать преступлением сдачу в плен военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором разъяснили практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления.

В документе указано, что сдача в плен при возможности решительного сопротивления является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Также преступным деянием считается добровольная сдача противнику.

При этом военнослужащий не подлежит привлечению к уголовной ответственности в случае, если он находится в беспомощном состоянии из-за тяжелого ранения или контузии и не может уклониться от плена. При этом есть ряд условий, при которых он может избежать наказания за добровольную сдачу в плен: если преступление совершено впервые, если военнослужащий принимал меры для освобождения и вернулся в часть либо к месту службы и не совершил в плену других преступлений.

При переходе военного на сторону врага его действия квалифицируются по статье о госизмене, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.