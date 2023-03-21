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22:16, 21 марта 2023Силовые структуры

Суд продлил арест коммерческому директору Собчак

Тверской суд продлил срок ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову
Кирилл Суханов

Кирилл Суханов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву до 24 июня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

17 ноября телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения директору корпорации «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.

Трое фигурантов были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.

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Юлия Мискевич
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