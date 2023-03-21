Суд продлил арест коммерческому директору Собчак
Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву до 24 июня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
17 ноября телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения директору корпорации «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.
Трое фигурантов были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.