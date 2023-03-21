Суд продлил арест коммерческому директору Собчак

Тверской суд продлил срок ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову

Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву до 24 июня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

17 ноября телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения директору корпорации «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Романовский и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.

Трое фигурантов были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.