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18:05, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Собчак извинилась перед Чемезовым

Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову за вред от действий ее коллег

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, чей коммерческий директор был арестован по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, принесла извинения директору корпорации. В своем канале «Кровавая барыня» ведущая выразила сожаление, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак. Она добавила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные по делу о вымогательстве, также искренне сожалеют о произошедшем.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — добавила ведущая.

Вечером 15 ноября стало известно, что Собчак приехала в офис «Ростеха». Она провела в госкорпорации около 40 минут. В окружении Собчак рассказали, что в офисе была назначена ее встреча с Чемезовым для «улаживания конфликта».

Суханов, Романовский и Бигаев были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.

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Олег Давыдов
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