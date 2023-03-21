Психолог дала совет по борьбе с весенней хандрой и апрельским кризисом

Психолог Екатерина Корчагина призвала следить за эмоциональным состоянием весной

Весной необходимо тщательно следить за эмоциональным состоянием, призвала клинический психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Корчагина. В беседе с «Лентой.ру» она дала россиянам совет по борьбе с весенней хандрой и рассказала, что такое апрельский кризис.

С весенним обострением психических заболеваний может столкнуться любой человек, предупредила психолог. Она объяснила, что, когда световой день становится длиннее, организм начинает вырабатывать больше серотонина — гормона счастья, который отвечает за настроение и эмоциональное состояние. В то же время солнечная активность может вызывать стресс и дискомфорт у людей, страдающих от психических заболеваний. Кроме того, сезонное обострение может быть вызвано изменением биоритмов. Так, весной многие люди начинают раньше просыпаться, что приводит к изменению режима сна и бодрствования, рассказала Корчагина.

Основными признаками сезонного психического расстройства являются повышенная тревожность, усталость и снижение работоспособности, нарушения режима дня, изменение аппетита и веса, снижение настроения и интереса к жизни, усиление симптомов уже имеющихся психических заболеваний Екатерина Корчагина клинический психолог

Одним из наиболее известных проявлений весенних обострений является так называемый апрельский кризис. Этот термин используют в медицинской среде для описания феномена ухудшения психического состояния весной. В этот период люди ощущают сильное беспокойство, раздражительность, усталость, снижение концентрации внимания, может даже развиться депрессия, предупредила клинический психолог.

Минимизировать влияние смены времени года на ментальное здоровье поможет следование простым рекомендациям, добавила она. В первую очередь, по ее словам, важно следить за режимом дня: вставать и ложиться спать необходимо в одно и то же время. Также нужно следить за питанием и употреблять достаточно жидкости.

Проводите больше времени на свежем воздухе и занимайтесь спортом. Ходьба, бег, плавание и другие виды физической активности помогут улучшить настроение и снизить уровень стресса Екатерина Корчагина клинический психолог

Общение с родными и близкими — отличный способ снизить уровень стресса, напомнила собеседница «Ленты.ру». «Если вы заметили у себя или у близкого человека признаки весеннего обострения психических заболеваний, стоит проконсультироваться со специалистом. Он поможет определить причины проблемы и назначить эффективное лечение», — дала рекомендацию Корчагина.

По словам клинического психолога, многие люди несерьезно относятся к ментальному здоровью и не считают подавленное эмоциональное состояние проблемой, стараясь подавить в себе признаки хандры. Она призвала не допускать эту ошибку, так как проблемы с настроением, апатия существенно влияют на качество жизни, на фоне стресса могут появиться и другие заболевания. Важно заботиться о психике, следить за эмоциями и своим телом, быть бдительными и внимательными к себе и своим близким, заключила Корчагина.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин предупредили о смертельной опасности эмоционального выгорания. Он отметил, что выгоревший на работе человек может умереть от инфаркта и инсульта.