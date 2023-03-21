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18:35, 21 марта 2023Наука и техника

В США оценили модернизацию российских Т-62М

В США рассказали о превосходстве новых прицелов Т-62М над оборудованием украинских танков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Модернизированная версия среднего танка Т-62М, который Россия применяет в ходе специальной военной операции, получила новый прицел. Оборудование российского танка превосходит прицелы большинства украинских машин, пишет американское издание Military Watch.

«Наиболее заметным улучшением танка является интеграция тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который, хотя и является старым и датируется 1980-ми годами, по-прежнему обеспечивает гораздо большую осведомленность о ситуации, чем базовые Т-62М или подавляющее большинство танков, находящихся на вооружении Украины», — пишет издание.

Прибор модернизированного Т-62М позволяет обнаруживать цели в ночное время суток на дистанции до двух километров. Автор отмечает, что большинство украинской техники эксплуатируют без тепловизоров, а некоторые танки, включая обещанные Киеву Challenger 2, оснащены тепловизорами первого поколения.

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Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что модернизированный Т-62М, который представили на форуме «Армия-2022», получил современную электронику и дополнительную защиту.

В августе 2022 года «Российская газета» писала, что бойцы казачьей бригады «Дон» доработали Т-62М, которые используют в ходе специальной военной операции. Танки получили элементы динамической защиты и надбашенные козырьки.

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Даниил Иринин
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