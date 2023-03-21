Названы последствия использования китайских лечебных тампонов от рака и цистита

Гинеколог Торосян: китайские лечебные фитотампоны могут сжечь слизистую влагалища

Китайские лечебные тампоны не решат никакие гинекологические проблемы, но их использование может иметь серьезные последствия для женского здоровья, предупредила врач. Об опасности новомодного народного метода лечения предупредила россиянок акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Арпине Торосян в беседе с «Лентой.ру».

По заявлению производителей, китайские фитотампоны могут вылечить практически любое гинекологическое заболевание: восстановить менструальный цикл, справиться с вагинитом, молочницей, циститом, дисплазией, бесплодием и раком шейки матки. По инструкции рекомендуется помещать один тампон внутрь влагалища на три дня, чтобы организм «очистился» изнутри. Результат от их использования можно увидеть сразу после извлечения в виде сгустков кожи и слизи.

Торосян заявила, что эти тампоны чрезвычайно опасны, так как не оказывают никакого лечебного эффекта, зато могут сжечь слизистую влагалища.

Фитотампоны на самом деле ничего не лечат, а те самые выделения — это куски ран слизистой после химического повреждения влагалища. Их использование может привести к ожогам и даже язвам слизистой влагалища Арпине Торосян акушер-гинеколог, репродуктолог

Врач напомнила, влагалище — самоочищающийся орган, для которого не нужны и даже вредны дополнительные чистки. Для поддержания интимной гигиены достаточно подмываться один-два раза в день с использованием мягких очищающих средств, показатель pH которых равен не более 4,5. Они не нарушают микрофлору влагалища и восстанавливают липидный баланс, объяснила Торосян.

При гормональном сбое, вагините, молочнице, цистите, дисплазии и раке шейки матки, бесплодии и других гинекологических заболеваниях ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Подобрать медикаменты и их дозировку сможет только врач после тщательного обследования Арпине Торосян акушер-гинеколог, репродуктолог

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