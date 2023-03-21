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13:19, 21 марта 2023Забота о себе

Названы последствия использования китайских лечебных тампонов от рака и цистита

Гинеколог Торосян: китайские лечебные фитотампоны могут сжечь слизистую влагалища

Фото: Alibaba.com

Китайские лечебные тампоны не решат никакие гинекологические проблемы, но их использование может иметь серьезные последствия для женского здоровья, предупредила врач. Об опасности новомодного народного метода лечения предупредила россиянок акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Арпине Торосян в беседе с «Лентой.ру».

По заявлению производителей, китайские фитотампоны могут вылечить практически любое гинекологическое заболевание: восстановить менструальный цикл, справиться с вагинитом, молочницей, циститом, дисплазией, бесплодием и раком шейки матки. По инструкции рекомендуется помещать один тампон внутрь влагалища на три дня, чтобы организм «очистился» изнутри. Результат от их использования можно увидеть сразу после извлечения в виде сгустков кожи и слизи.

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Торосян заявила, что эти тампоны чрезвычайно опасны, так как не оказывают никакого лечебного эффекта, зато могут сжечь слизистую влагалища.

Фитотампоны на самом деле ничего не лечат, а те самые выделения — это куски ран слизистой после химического повреждения влагалища. Их использование может привести к ожогам и даже язвам слизистой влагалища

Арпине Торосянакушер-гинеколог, репродуктолог

Врач напомнила, влагалище — самоочищающийся орган, для которого не нужны и даже вредны дополнительные чистки. Для поддержания интимной гигиены достаточно подмываться один-два раза в день с использованием мягких очищающих средств, показатель pH которых равен не более 4,5. Они не нарушают микрофлору влагалища и восстанавливают липидный баланс, объяснила Торосян.

При гормональном сбое, вагините, молочнице, цистите, дисплазии и раке шейки матки, бесплодии и других гинекологических заболеваниях ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Подобрать медикаменты и их дозировку сможет только врач после тщательного обследования

Арпине Торосянакушер-гинеколог, репродуктолог

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Абрамова назвала опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу. По ее словам, эта процедура не способствует решению гинекологических проблем, но может иметь опасные последствия.

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Наталья Обрядина
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