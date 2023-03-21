В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

BALTNEWS: депутаты Сейма Латвии предложили запретить субтитры на русском языке

Правящая партия Латвии «Национальное объединение» предложила запретить использование русских субтитров к фильмам в кинотеатрах страны. Об этом пишет Telegram-канал BALTNEWS.

«Практика русских субтитров не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого русского мира, где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества», — говорится в аннотации к законопроекту.

Депутаты сейма считают, что использование субтитров на латышском и русском языках началось в советский период «для удобства приезжих из СССР».

17 марта Латвия закрыла въезд в страну 35 россиянам, в их число попали исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев, Наталья Качура, Александр Маршал.

В 2022 году власти Латвии приняли поправки о переходе системы образования на латышский язык, а управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти республики в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств.

По информации Eurobarometer, в 2019 году в Латвии на русском языке разговаривало 37 процентов жителей страны, при этом 67 процентов населения свободно им пользовались.