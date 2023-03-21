Полицию США привели в повышенную готовность на фоне призыва Трампа к протестам

BBC News: полицию США привели в повышенную готовность на фоне призыва Трампа к протестам

Полиция крупных городов США готовится к возможным беспорядкам в случае ареста экс-президента страны Дональда Трампа на этой неделе — сам политик ранее призывал выходить на протесты. Власти Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса уже наращивают присутствие представителей правоохранительных органов на улицах, сообщает «Би-би-си».

Каждому сотруднику Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), включая детективов в штатском, было приказано надеть форму и подготовиться к возможным протестам, уточнил источник издания в полиции. Возле «Башни Трампа» также стало дежурить больше полицейских.

Полиция Нью-Йорка и Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом ФБР поддерживают связь с Секретной службой США, в обязанности которой входит защита президентов и бывших президентов. Они обсуждают то, как может пройти арест политика, утверждает телеканал.

Ранее Трамп заявил, что 21 марта его могут задержать в рамках дела, возбужденного прокуратурой Манхэттена. Предполагается, что ему могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).