В России отреагировали на отказ Турции от полного возобновления транзита товаров

Депутат Чепа назвал вынужденными новые ограничения Турции в транзите санкционных товаров

Новые ограничения Турции в транзите санкционных товаров являются вынужденной мерой Анкары, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат сообщил, что данное решение было продиктовано санкционным давлением Запада.

«Если мы говорим о параллельном импорте, то Турция не будет заниматься реэкспортом товаров в Россию. Дело в санкционном давлении, более года идет санкционная война, результата для Запада нет. Запад не может ничего добиться и предпринимает все усилия, чтобы получить хоть что-то. Поэтому он (Запад — прим. «Ленты.ру») пытается перекрыть транзит там, где это возможно. Так и будет дальше», — считает Чепа.

По его мнению, решение Анкары ввести ограничения на транзит санкционных товаров в Россию является вынужденным.

Парламентарий также напомнил, что введенные ограничения не означают полный запрет на транзит товаров в Россию из Турции.

«Турция отказала в транзите товаров, производимых на Западе, но, если в этих товарах присутствует более 25% турецкого влияния, то они могут быть экспортированы в Россию. Речь идет о прямой перепродаже санкционных товаров, но если это товары не менее чем на 25% турецкие, то такие товары могут быть экспортированы в Россию», — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что Турция отказалась от полного возобновления транзита санкционных товаров в Россию. Как сообщали СМИ со ссылкой на информацию логистов, теперь поставки идут с рядом ограничений. Уточняется, что механизм перестал работать в отношении продукции из США и Канады, а также отдельных категорий товаров вне зависимости от страны производства.

Так, например, гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что 20 марта российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведенные в ЕС, а оформление американских грузов с указанием в качестве страны назначения «Россия» было заблокировано.

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, 9 марта — таможенная система начала блокировать их оформление. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было.