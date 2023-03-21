Telegraph: мечты украинских беженцев о сливках Европы разбились о британскую бюрократию

Мечты украинских беженцев, рассчитывающих на британскую программу «Дома для Украины», разбились о бюрократическую волокиту. Об этом обозреватель Мария Чаплия, проживающая в Британии, рассказала в статье для Telegraph.

По ее словам, тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы». Однако вместо этого оказались втянуты в бесконечный круговорот великой британской бюрократии — украинцам пришлось бороться с бумажной волокитой, разбираться в запутанных правилах, что стало причиной неуверенности в своем будущем.

Чаплия убеждена, что трудности с поиском курсов английского языка и долгое ожидание получения вида на жительство, что задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу «Дома для Украины». «Многие семьи принимали украинцев почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы вернуть свои дома, а им говорят, что единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными», — высказалась обозреватель.

В Японии украинцев назвали грабителями из-за отказа оплачивать учебу. Негодование выразил председатель языковой школы, в которой беженцы учили японский. В результате его заставили извиниться перед иностранными студентами.