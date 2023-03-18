В Японии украинцев назвали грабителями из-за отказа оплачивать учебу

«Mainichi»: в языковой школе в Японии украинцев назвали грабителями из-за отказа платить

Председатель языковой школы в Японии назвал учащихся с Украины грабителями после того, как они отказались платить за обучение. Об этом пишет газета «Mainichi».

Некоторые из украинских беженцев, пришедших учить японский язык, оказались платить, так как, по их словам, школа потребовала деньги за период, который, как им обещали, будет бесплатным.

В ответ на это председатель образовательного учреждения Масуми Симидзу на пресс-конференции назвал этих учеников «аристократами-беженцами» и «грабителями».

Власти префектуры Гумма, где находится школа, порекомендовали учебному заведению улучшить управление. Позднее, по данным издания, председатель школы принес извинения за свои слова.

Шотландский политик Хамза Юсуф подвергся резкой критике из-за вопроса украинским беженкам. «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» — спросил их Юсуф на встрече в рамках предвыборной кампании на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP).

Ранее сообщалось, что украинские беженцы устроили «бунт» в Берлине из-за карантина в палаточном городке в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Врачи выявили у ребенка ветрянку и закрыли на карантин взрослых, которые с ним жили. Одна из беженок заявила, что «люди в бешенстве» и возмущены, кроме того, появились проблемы с обеспечением детей едой.