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05:59, 17 марта 2023Мир

Шотландского политика резко раскритиковали из-за вопроса украинским беженкам

DM: шотландский политик Юсуф подвергся резкой критике из-за вопроса украинским беженкам

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Шотландский политик Хамза Юсуф попал неловкую ситуацию и подвергся резкой критике из-за вопроса украинским беженкам. Об этом сообщает газета The Daily Mail (DM).

В рамках предвыборной кампании на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) он встретился с женщинами в Эдинбурге. «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» — спросил их Юсуф.

После этого политика резко раскритиковала местная оппозиция. Позднее он рассказал, что увидел нескольких украинских мужчин неподалеку, поэтому и спросил, где они.

Юсуф также выразил мнение, что вряд ли оскорбил своим вопросом кого-либо из присутствующих женщин. В свою очередь лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон подчеркнул, что «со стороны человека, который возглавит Шотландию, это неуклюже и бестактно».

Ранее сообщалось, что украинские беженцы устроили «бунт» в Берлине из-за карантина в палаточном городке в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Врачи выявили у ребенка ветрянку и закрыли на карантин взрослых, которые с ним жили. Одна из беженок заявила, что «люди в бешенстве» и возмущены, кроме того, появились проблемы с обеспечением детей пищей.

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Марина Совина
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