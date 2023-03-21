Известная телеведущая высказалась о жизни в Москве

Телеведущая Ангелина Вовк высказалась о ритме жизни в Москве

Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк заявила, что ритм создает в Москве особую жизнь. Об особенностях жизни в столице она высказалась в интервью изданию «Москвич Mag».

Вовк привела в пример распространенное мнение о том, что москвичи считаются неприветливыми и мрачными людьми. Она предположила, что большое количество людей и поездки на метро накладывают определенный отпечаток. Однако сама телеведущая не считает жителей столицы такими.

«Я только со стороны слышу, что в Москве жить невозможно. Особенно сейчас. Трудно: пробки, огромное количество спешащих и не смотрящих по сторонам людей. Но ритм большого города диктует какую-то особую жизнь: только когда мы возвращаемся домой, мы можем выдохнуть», — отметила Вовк.

Ранее российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова заявила, что москвичи много суетятся. По мнению Линниковой, москвичи также уделяют слишком большое внимание обеспечению материального благополучия.