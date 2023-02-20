Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:43, 20 февраля 2023Среда обитания

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» высказалась о москвичах

Российская участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова заявила, что москвичи много суетятся

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова заявила, что москвичи много суетятся. О главных особенностях жителей столицы она высказалась в интервью изданию «Москвич Mag».

По мнению Линниковой, москвичи также уделяют слишком большое внимание обеспечению материального благополучия. Модель призналась, что такие жизненные приоритеты ее огорчают.

«В Москве все очень много суетятся, каждый старается прыгнуть выше головы и заработать побольше, забывая жить и радоваться простым вещам. Это меня печалит…» — поделилась Линникова. Модель добавила, что, несмотря на красоту и ухоженность Москвы, на данный момент она не считает этот город своим, однако продолжает присматриваться к нему.

В январе хореограф Егор Дружинин рассказал, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью. Он добавил, что жители столицы энергичнее тех, кто живет в провинциальных или курортных городах, но при этом не такие суетливые, как жители огромных мегаполисов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео
Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео
Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
В России отреагировали на визит Байдена в Киев
Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву
В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
Певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.