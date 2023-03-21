Помощник Путина ответил на вопрос о встрече президента с Байденом

Помощник президента России Ушаков заявил, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Только знаю, что такая встреча не планируется», — ответил на вопрос помощник российского главы государства. Он также добавил, что судьба бывшего американского президента Дональда Трампа, которого могут арестовать по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена, не обсуждалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина.

21 марта в Кремле в расширенном составе прошли переговоры президента России и лидера КНР. К ним с российской стороны также присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Росатома» и «Роснефти».

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.