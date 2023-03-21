Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками

Депутат Железняк заявил, что бойцы ВСУ смогут бесплатно использовать услуги криобанков

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут бесплатно воспользоваться услугами криобанков для хранения репродуктивного материала. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Украинские воины смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках», — сообщил он. По его словам, Верховная Рада поддержала законопроект о создании госгарантий по сохранению возможности биологического отцовства и материнства для украинских военных, если они получат ранения, влияющие на репродуктивные функции.

Ранее стало известно, что украинский парламент рассмотрит законопроект, упрощающий получение офицерского звания. Согласно документу, в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.

