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15:13, 21 марта 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками

Депутат Железняк заявил, что бойцы ВСУ смогут бесплатно использовать услуги криобанков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут бесплатно воспользоваться услугами криобанков для хранения репродуктивного материала. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Украинские воины смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках», — сообщил он. По его словам, Верховная Рада поддержала законопроект о создании госгарантий по сохранению возможности биологического отцовства и материнства для украинских военных, если они получат ранения, влияющие на репродуктивные функции.

Ранее стало известно, что украинский парламент рассмотрит законопроект, упрощающий получение офицерского звания. Согласно документу, в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.

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Кристина Есикова
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