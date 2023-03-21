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09:27, 21 марта 2023Бывший СССР

Марочко заявил о нехватке офицеров в ВСУ

Офицер ЛНР Марочко: Рада Украины рассмотрит закон, упрощающий получение офицерского звания

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает офицеров, поэтому парламент страны рассмотрит законопроект, упрощающий получений офицерского звания, сообщил подполковник Народной милии Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Текст законопроекта также приводится на сайте Верховной рады Украины. В нем предусматривается, что в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.

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Алевтина Запольская
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