Марочко заявил о нехватке офицеров в ВСУ

Офицер ЛНР Марочко: Рада Украины рассмотрит закон, упрощающий получение офицерского звания

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает офицеров, поэтому парламент страны рассмотрит законопроект, упрощающий получений офицерского звания, сообщил подполковник Народной милии Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Текст законопроекта также приводится на сайте Верховной рады Украины. В нем предусматривается, что в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.