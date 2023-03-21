Пленный солдат ВСУ рассказал о преимуществе России на кременском участке

Пленный солдат ВСУ Иванников: РФ имеет перевес в артиллерии на кременском участке фронта

Российские силы имеют значительный перевес в артиллерии на кременском участке фронта в Донбассе, Об этом рассказал взятый в плен в Луганской народной республике (ЛНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников. Его слова передает РИА Новости.

Иванников сообщил, что со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) было «на порядок, а то и на два больше выстрелов». «От нас работал один миномет, с той стороны был и миномет, и танк, и артиллерия, то есть намного больше, и естественнее, качественнее», — отметил пленный.

Также Иванников рассказал, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. Он уточнил, что за время конфликта был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, однако нигде не видел иностранное вооружение.

Ранее страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об очередном пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов долларов, который включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.