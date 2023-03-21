Россиянин упал с седьмого этажа и пошел домой

В Таганроге 45-летний мужчина упал с седьмого этажа и пошел домой

45-летний житель Таганрога упал с седьмого этажа, после чего поднялся на ноги и самостоятельно пошел домой. Об этом местному изданию Donday.ru рассказал источник.

По словам собеседника издания, все случилось в ночь на 21 марта. При падении россиянин получил незначительные повреждения и не обратился к врачам. Однако спустя некоторое время он пожаловался соседке на боли в сердце. Женщина вызвала ему бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики установили, что мужчина пережил падение с большой высоты. После этого горожанина госпитализировали.

Сорвавшимся с большой высоты людям иногда удается выжить, и случай в Таганроге — не первый подобный случай за последнее время. Так, в феврале в Уфе рабочий упал в шахту лифта с восьмого этажа. При падении он выжил, получив сотрясение мозга и переломы ног. За месяц до этого в Подмосковье девятиклассник упал с 18-го этажа и также остался жив.