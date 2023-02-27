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11:20, 27 февраля 2023Россия

Россиянин упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и выжил

Рабочий из Уфы упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа и выжил

Рабочий из Уфы упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, инцидент произошел, когда россиянин устанавливал обогреватели. При падении он получил сотрясение и переломы ног, но выжил.

Использовал ли рабочий страховку, не уточняется. О начале каких-либо проверок в связи с несоблюдением техники безопасности не сообщается.

Ранее сообщалось, что в «Москва-сити» погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация».

Марк Леонов
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